“Verissimo”, Marcell Jacobs commuove Silvia Toffanin: “L’abbraccio che non dimenticherò mai”

Marcell Jacobs è stato uno degli atleti che hanno inorgoglito l’Italia nel corso delle recenti Olimpiadi di Tokyo, disputate nel mese di agosto 2021. Il velocista, oltre ad aver stabilito il nuovo record europeo nell’ambito dei 100 m piani, ha conseguito due medaglie d’oro: la prima nella categoria sopracitata, la seconda nella staffetta 4×100 m. Ospite di Silvia Toffanin nel primo appuntamento domenicale di “Verissimo”, l’atleta originario di El Paso ha confessato alla conduttrice le emozioni più belle vissute durante le settimane a Tokyo. Una sua dichiarazione, in particolare, ha davvero commosso la presentatrice di Canale Cinque: i dettagli.

“Verissimo”, Marcell jacobs commuove Silvia Toffanin: i dettagli

Ospite del primo appuntamento domenicale di “Verissimo”, Marcell Jacobs ha ripercorso assieme a Silvia Toffanin i momenti indescrivibili vissuti durante le Olimpiadi di Tokyo. Visibilmente emozionato nel raccontare la propria esperienza in Giappone, il velocista non ha nascosto di aver affrontato delle situazioni piuttosto difficili, in cui l’ansia e lo scoraggiamento prendevano il sopravvento. “La parte più difficile è stata l’abituarsi al fuso orario. Ho disputato la semifinale alle 19.30, consapevole che mi stavo giocando tutto“: queste le parole dell’atleta.

La Toffanin, profondamente scossa dal suo racconto, non ha potuto far a meno di ricordare l’abbraccio con Gianmarco Tamberi, vincitore dell’oro nella finale del salto in alto, la cui gara si disputò proprio nello stesso giorno di quella di Jacobs. “E’ stato un abbraccio di conforto” – ha spiegato il velocista, facendo commuovere la conduttrice – “Sapevamo il percorso fatto per giungere fino a quel momento. E’ stato un abbraccio di gioia e di un volersi bene“.

Jacobs, ancora incredulo di fronte all’impressionante risultato conseguito a Tokyo, è riuscito a trasmettere al pubblico in studio le proprie emozioni indescrivibili.