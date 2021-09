Verona-Roma, le pagelle e il tabellino della partita: tantissimi gol e grande show al Bentegodi.

La Roma, dopo aver raccolto una grandissima vittoria all’esordio della fase a gironi di Conference League, va a far visita il Verona. I gialloblù sono reduci da un pessimo inizio di campionato: dopo tre sconfitte consecutive e un pessimo gioco messo in mostra, la società ha deciso di allontanare Eusebio Di Francesco chiamando Igor Tudor per la panchina.

Al Bentegodi va in scena una partita spettacolare. La squadra di Mourinho passa in vantaggio con uno splendido gol di tacco di Pellegrini. Lo stato di forma fisico e mentale del laterale è davvero eccezionale. Nel secondo tempo, però, la squadra di casa entra con cattiveria e ribalta il risultato con Barak e Caprari. I giallorossi trovano la forza per reagire e riportano il match in parità grazie ad un autogol di Ilic propiziato da Pellegrini. Il Verona riorganizza le idee e si porta sul 3 a 2 con la perla eccezionale di Davide Faraoni. Il match termina così: prima vittoria stagionale per il Verona; prima sconfitta stagionale per la Roma di Mourinho. Lo Special One è uscito dal terreno di gioco scuro in volto, visibilmente deluso dalla prestazione dei suoi.

Verona-Roma, le pagelle e il tabellino della partita

VERONA (3-5-2): Montipò 5.5; Dawidowicz 5.5, Günter 6, Ceccherini 5.5 (46′ Magnani 6); Faraoni 7.5, Bessa 6 (64′ Tameze 6), Ilic 5, Barak 6.5, Lazovic 6.5 (82′ Casale s.v); Caprari 7 (78′ Hongla s.v), Simeone 6.5 (64′ Kalinic 6) . All.: Tudor.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 5.5; Karsdorp 5.5 (78′ Smalling s.v), Mancini 5.5, Ibanez 5.5, Calafiori 5 (78′ Mayoral s.v); Veretout 5.5 (66′ Perez C. 6), Cristante 5.5; Zaniolo 6 (66′ El Shaarawy 5.5), Pellegrini 7.5, Shomurodov 5; Abraham 5.5. All.: Mourinho.

Reti: 36′ Lo. Pellegrini (R), 49′ Barak (V), 54′ Caprari (V), 58′ Autogol Ilic (R), 63′ Faraoni (V)

Ammoniti: Veretout (R), Faraoni (V), Barak (V), Cristante (R)

La Roma, nel turno infrasettimanale di campionato, ospiterà l’Udinese nella partita in programma giovedì sera. Il Verona, dal canto suo, giocherà a Salerno contro la Salernitana mercoledì alle 18.30.