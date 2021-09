Ainett Stephens stanca delle attenzioni di Amedeo Goria: il confronto che ha fatto discutere. Sui social scoppia la bufera per i comportamenti del concorrente

Amedeo Goria è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Da quando è entrato nella casa, il giornalista ha puntato subito la bellissima Ainett Stephens. All’inizio lei ha deciso di stare al gioco, ma quando le attenzioni di Amedeo hanno oltrepassato il limite, lei ha deciso di mettere dei paletti. Infatti sono giorni ormai che Amedeo non fa altro che toccarla senza il suo permesso e starle continuamente addosso. Proprio qualche giorno fa, lui si è spogliato nudo sotto le coperte insieme a lui.

Ainett Stephens blocca le avances di Amedeo Goria: scoppia la bufera

Alla fine del confronto, Amedeo ha accusato Ainett di “sculettargli davanti“, come se questa fosse una giustificazione per il modo in cui allunga costantemente le mani. Ieri sera, il giornalista si è confidato con Aldo Montano e ha detto delle cose che hanno fatto molto discutere: “Loro vogliono vedere questo per fare ascolti, è una cosa carina, promozionale, non c’è niente di male. Signorini mi ha detto di fare il seduttore, a loro piace questo gioco con Ainett perché fa ascolti, non come chi non fa niente tutto il giorno. Io le facevo i grattini, per me sono un gesto di affetto e di galanteria” ha detto Goria, parlando con il suo compagno di avventura che gli ha dato ragione, probabilmente non sapendo quanto oltre si siano spinte le sue attenzioni nei confronti di Ainett.

Stasera andrà in onda la terza puntata e dopo gli ultimi giorni sicuramente verrà affrontato questo argomento: voi da che parte state?