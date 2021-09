Alberto Matano sostituito da una persona davvero speciale , da domani cambia tutto

Tutti a scuola, Alberto Matano sfrattato dal lunedì pomeriggio per lasciare spazio agli studenti: il palinsesto del 20 settembre sarà diverso.

Cambia all’improvviso il palinsesto Rai. Anche quest’anno con l’inizio delle scuole l’azienda ha deciso di sostituire un appuntamento fisso del pomeriggio di Rai 1 per lasciare spazio a “Tutti a scuola”, programma dedicato al ritorno alla vita scolastica italiana. L’edizione di quest’anno andrà in onda lunedì pomeriggio, a partire dalle 16:35, su Rai 1. Alla conduzione ci saranno Flavio Insinna e Andrea Delogu, protagonisti anche della scorsa edizione. Dopo “Tutti a scuola” Insinna tornerà a condurre “L’Eredità”, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 27 settembre; Delogu, invece, resterà su Rai 3 a “Ricomincio da Rai 3”. Verrà sfrattato dal suo posto pomeridiano Alberto Matano, a cui verrà chiesto di lavorare martedì pomeriggio. “Tutti a scuola” terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per circa due ore, dopodiché sarà compito di Marco Liorni e gli ospiti di “Reazione a catena” occuparsi dei telespettatori.

Alberto Matano perde il posto su Rai 1, lo sostituiscono gli studenti di Pizzo Calabro

L’appuntamento di quest’anno con “Tutti a scuola” verrà mandato in onda lunedì 20 settembre a partire dalle 16:35. Il pubblico potrà seguire in diretta l’inaugurazione dell’anno scolastico al ITTL Nautico di Pizzo Calabro, dove saranno ospiti anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Oltre agli studenti della scuola e ai ragazzi iscritti ai migliori conservatori del paese, alla cerimonia parteciperanno anche diversi artisti provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e della cultura italiana. I nomi dei grandi ospiti che vedremo lunedì pomeriggio non sono ancora stati rivelati, ma possiamo ricordare chi ha partecipato all’evento l’anno scorso: Leo Gassman, Katia Ricciarelli, Levante e la band Il Volo hanno reso l’inizio della scuola un evento davvero indimenticabile per gli studenti della scuola primaria G. Negri di Vo’, in provincia di Padova.

Anche a nome della redazione di YesLife Magazine non possiamo fare altro che augurare a tutti gli studenti e professori che lunedì torneranno in classe un sereno inizio delle lezioni.