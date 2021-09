Se qualcuno aveva tentato di mettere nuovamente in dubbio le loro intenzioni, stavolta la concorrenza dovrà lasciare campo libero: la nuova serie “The Ferragnez” si prepara a stupire.

Una suggestiva insegna dall’inattesa potenza accende i suoi neon viola illuminando di nuova luce una Milano notturna e silenziosa. A premere sul tasto “on”, uno al fianco dell’altra, in abiti eleganti e dall’alto di uno dei palazzi del centro del capoluogo lombardo, appariranno gli esponenti di una delle coppie più amate degli ultimi anni.

Chiara Ferragni e Fedez decidono de scalare così, in grande stile, il loro ultimo gradino di quest’annata pronti, dopo una lunga serie di salienti avventure e rispettivi riconoscimenti, a conquistare il loro pubblico su scala internazionale.

“Altro che Pio e Amedeo”: annunciata la nuova serie “The Ferragnez” – il VIDEO

“Lo abbiamo fatto per davvero“, scrive gioiosamente Chiara nel suo ultimo post su Instagram, non trattenendo in alcun modo l’entusiasmo propagatosi già a dismisura sul web grazie all’uscita del video inedito. “Io e la mia famiglia siamo davvero fieri di annunciare la nostra nuova serie tv“. Dal titolo di “The Ferragnez“, il progetto televisivo, a quanto pare composto nella sua totalità da 8 puntate, sarà disponibile in mondovisione a partire dal prossimo dicembre 2021.

La piattaforma in streaming scelta per l’occasione dal fantomatico duo stellare è quella di “Amazon Prime Video“. Per il momento, sottolineerà Chiara: “non posso dirvi di più“. Ma, ad ogni modo, per concludere al meglio questo ulteriore colpo di scena, dichiarerà: “non vedo l’ora che vada online“, per ammettere infine: “sono sicura che vi piacerà“.

I fan della coppia formata dal rapper milanese e dall’imprenditrice cremonese resteranno senza parole di fronte all’inaspettata notizia. Alcuni vorranno ricordare in ultimis i numerosi rumors delle ultime ore, lasciandoli svanire attraverso una sonora risata. Ma senza, in egual maniera, voler troppo interferire: “altro che Pio e Amedeo“, sembra essere per alcuni già abbastanza.