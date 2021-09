Anna Tatangelo si insinua nella mente come un martello pneumatico che non va via: è lei la regina della sensualità

Tutto pronto per “Scene da un matrimonio” che partirà domenica 3 ottobre nella domenica pomeriggio di Canale 5 e vedrà Anna Tatangelo alla conduzione.

Manca poco meno di una settimana e la sensualissima cantante, in una intervista a Tv sorrisi e canzoni, si dice pronta anche se ammette che questa sia “un’esperienza completamente nuova: è un programma senza studio, senza riflettori puntati su di me, che mi ha permesso di conoscere 10 coppie di sposi. Persone comuni, che mi hanno raccontato le emozioni del fatidico “sì”, tanto atteso, sognato, sospirato”.

Un periodo magico quello attuale per Lady Tata che vede la sua musica andare a gonfie vele, l’amore ritrovato affianco al rapper Livio Cori, il suo Andrea e ora anche il debutto in tv. “Felice non si dice – ammette scherzando – Sono serena, ho trovato il mio equilibrio”.

Anna Tatangelo, sul set con un nero trasparente: da sogno

