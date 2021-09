Arisa ha incantato il popolo del web con un look irresistibile. Il fascino magnetico ha mandato in estasi i fan.

38 anni, di Genova, talento unico. Arisa ha conquistato negli anni il pubblico con il suo talento e la sua verve unica. Indimenticabile la sua partecipazione al “Festival di Sanremo” con il brano “Sincerità”, grazie al quale si è fatta conoscere.

Da quel momento il suo nome ha scalato le classifiche raggiungendo traguardi e innumerevoli soddisfazioni. Oltre alla sua notorietà sugli schermi ha raggiunto un grande seguito sul web tanto che il suo profilo Instagram è seguito da 879 mila follower. Il suo feed racconta la sua vita personale e professionale in cui si mostra sempre super affascinante.

Dai momenti sul palco, agli attimi spensierati, ogni post conquista il pubblico ammaliato dalla sua personalità vulcanica e dalle sue curve roventi.

In questi giorni ha catturato l’attenzione a seguito di una rivelazione inaspettata. La cantante è entrata nel cast della prossima stagione di “Ballando con le Stelle” dove scenderà in pista gareggiando con i concorrenti della nuova edizione del format di Milly Carlucci. L’artista ligure passa così in Rai abbandonando i banchi di scuola di “Amici“, dove aveva ricoperto il ruolo di coach lo scorso anno riscuotendo un grande successo.

Arisa, look irresistibile: fan in estasi

