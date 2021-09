Prima domenica di riposo per Barbara D’Urso. Ecco come la conduttrice si rilassa e si consola. La sensualità non viene mai meno

Cambiano le cose, dopo tanti anni, per Barbara D’Urso. La nota conduttrice si è trovata, in questa nuova stagione televisiva, per la prima domenica a restare a casa e non essere in tv. Erano anni che non succedeva. Mediaset ha riscritto molte delle sue cose e tra queste anche la domenica pomeriggio affidandola a Silvia Toffanin e ad una doppia puntata di “Verissimo”.

Barbarella è stata di fatto messa da parte. Tempo di riposo e relax per lei che di certo, a livello professionale, ha dovuto incassare una batosta non indifferente. Se le è rimasto “Pomeriggio Cinque” ha dovuto fare a meno di “Live – non è la D’Urso” e “Domenica Live” che sono stati cancellati. Ecco come ha affrontato la cosa.

NON PERDERTI ANCHE — > “Suprema”, Paola Iezzi inchioda in total red: per il matrimonio dell’anno ha sedotto i fan. Un incanto – FOTO

Barbara D’Urso senza trucco, la camicia si apre

PER VEDERE LE FOTO DI BARBARA D’URSO VAI SU SUCCESSIVO