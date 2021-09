“Beautiful”, anticipazioni puntata 20 settembre: Hope diffida di Finn?

Beautiful, anticipazioni 20 settembre: dopo essere stata attaccata da Steffy, Hope comincia a farsi delle domande sulle medicine che la ragazza assume.

Beautiful, anticipazioni 20 settembre: Liam è preoccupato

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 20 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.