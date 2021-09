“Sembra il paradiso”, Caroline Receveur tutta bagnata e in costume: un davanti celestiale – FOTO

Caroline Receveur infiamma i followers di Instagram con un primo piano da impazzire. Sale la temperatura per una bellezza paradisiaca.

La fashion blogger e amante dei social network, Caroline Receveur ha incantato tutti i suoi fan su Instagram con una performance da capogiro.

Come per altre dive del mondo dello spettacolo anche Caroline non ha rinunciato agli ultimi giorni di sole di un’estate rovente e a temperature elevate. In attesa di riprendere le sue attività quotidiane, la blogger dunque ha dato il meglio di sè in un momento davvero inaspettato.

La carriera dell’influencer è iniziata nel segno dei programmi televisivi, nelle vesti di insegnante di moda e abbigliamento in generale. Così la protagonista di diverse passerelle ha conquistato una notorietà non indifferente e ora non le resta che fortificare questa sua posizione vantaggiosa.

La strada è quella giusta e anche in occasione di uno degli ultimi scatti, pubblicati di recente su Instagram, non ha tradito le attese

Caroline Receveur in costume al mare è uno schianto: pazzesca – FOTO

