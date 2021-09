“Che bel panorama”. Carolina Stramare di spalle, un posteriore da favola – FOTO

Carolina Stramare è una delle influencer più amate del mondo dei social: l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha scatenato tantissimi commenti

Carolina Stramare è una delle donne più belle d’Italia, non a caso ha vinto l’80esima edizione di Miss Italia, il concorso di bellezza più ambito di tutti. Ha poco più di vent’anni, è nata nel 1999 e ha già conquistato un enorme pubblico sul suo profilo di Instagram. Di lei sappiamo che vive a Vigevano, che si è diplomata al liceo linguistico. Ha origini venete da parte del suo amato papà, di cui ha speso sempre e solo belle parole.

Carolina Stramare, il lato B che infiamma tutti i social

Dopo la scuola, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Sanremo con l’indirizzo di grafica e da qui ha iniziato la sua carriera, lavorando da Tezenis. Nell’estate del 2019 è arrivata la svolta per la sua carriera: ha ottenuto il titolo di Miss Lombardia, che le ha permesso di accedere alla finale del programma, dove poi è stata ripescata dalla giuria che decise di incoronarla Miss Italia durante quello stesso anno. Poco più di due anni fa, però, Carolina ha dovuto fronteggiare un terribile dolore: sua madre è morta per un brutto male. I suoi nonni sono quelli che si sono presi cura di lei e che l’hanno spinta a partecipare al concorso di bellezza, e a lei oggi dedica tutto. Più che dei nonni, per lei sono davvero come dei genitori.

Carolina è così giovane ma sui social è già un fenomeno: ha tantissimi followers che la seguono e l’ultimo scatto, che la ritrae di spalle, ha scatenato tantissimi likes e commenti di apprezzamento.