“Don Matteo”, l’addio straziante di Terence Hill: la FOTO commovente

Dopo 22 anni, Terence Hill ha deciso di dire addio a Don Matteo, la fiction italiana che lo ha tenuto impegnato per quasi metà della sua carriera

Terence Hill è uno degli attori più amati dal nostro Paese. Dopo una lunghissima carriera con Bud Spencer, che ha perso la vita un po’ di anni fa, ha seguito singolarmente il suo percorso prendendo parte ad una fiction che si chiama Don Matteo. Non aveva idea che avrebbe riscosso così tanto successo e che sarebbe andata avanti per ben 22 anni. Il parroco sulla bicicletta ha conquistato tutti nel corso degli anni e Terence ha continuato volentieri la sua carriera restando ancorato nello stesso posto.

Don Matteo, Terence Hill lascia il suo ruolo dopo 22 anni

Quest’anno Terence ha capito che è arrivato il momento per lui di farsi da parte e di andare in pensione, dopo così tanto tempo di onorata carriera. La fiction andrà avanti, infatti arriverà un nuovo parroco in città al suo posto, mentre Don Matteo – che ha dato il nome alla fiction – lascerà il paese per sempre e non ne farà mai più ritorno. I telespettatori sono semplicemente distrutti da questo addio. L’attore ha deciso di salutare il parroco che per 22 anni lo ha tenuto compagnia con un semplice post su Instagram, una foto di lui seduto in chiesa con la tunica nera e una didascalia che ha emozionato tutti: “22 years, 13 seasons and 259 episodes. Thank you very much 🙏🏻 #donmatteo #terencehill“.

Sarà un vero e proprio trauma per i telespettatori dire addio a Don Matteo, ma il nuovo parroco saprà sicuramente come fare per conquistare l’affetto di chi segue la fiction da così tanti anni.