La bella influencer Elisa De Panicis ha condiviso una foto su instagram che lascia di stucco tutti i followers, una sensualità mai vista prima

Elisa De Panicis è senza freni su instagram, dove condivide scatti bollenti a tutto andare. Il più recente è una vera scossa, lei è una bomba di sensualità non c’è dubbio. Nelle foto indossa un vestitino praticamente inesistente, che copre appena il seno e le parti intime. Si diverte a provocare i suoi followers con questi scatti e infatti i commenti sono tantissimi:“La perfezione”, “Mi fai impazzire con queste foto”, “Tu sei una dea con un viso meraviglioso e gli occhi stupendi dove vedere mille emozioni”.

Elisa De Panicis è tra le influencer più sensuali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

La bella De Panicis è tra le più sensuali influencer che ci siano in circolazione. Le piace provocare con foto in posizioni sexy e con abiti succinti. Su instagram ha 1 milione di followers che seguono con attenzione e passione ogni cosa che fa l’influencer. In questo periodo estivo ha scattato molti shooting e ha partecipato a tutti i festival del cinema, prima a Cannes e poi anche a Venezia, sfoggiando la sua bellezza senza tempo. Quest’anno il suo Festival di Venezia non è stato spumeggiante come quello dell’anno scorso dove si è scambiata un bacio appassionante con Mila Suarez. La De Panicis è rimasta più nell’ombra ma pur sempre con abiti da sogno e una sensualità mai vista.

I suoi progetti per il futuro sono sicuramente quelli di continuare a fare shooting fotografici e uscire con nuove collezioni del suo brand personale. L’influencer però ha una grande passione anche per i reality, quindi non si esclude che possa apparire nuovamente in televisione. Ha partecipato già nel 2020 al Grande Fratello Vip e a numerosi altri programmi all’estero anche. Forse quest’anno parteciperò all’isola dei famosi, sarebbe sicuramente un programma alla sua portata. Per il momento però non si sa nulla sui suoi futuri piani in televisione, quando sarà il momento sorprenderà i suoi fan come sempre del resto.

La sua notorietà non deriva solamente dai numerosi reality a cui ha partecipato, ma anche dalla relazione con Cristiano Ronaldo avvenuta tempo fa. Lei ne aveva parlato nella casa del Grande Fratello Vip. Una storia durata poco ma che ha lasciato il segno in lei.