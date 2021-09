Elisabetta Canalis regina di TV8, un VIDEO mette in mostra la sua sensualità

Un successo senza eguali quello di Elisabetta Canalis a TV8, dove “Vite da Copertina” procede a gonfie vele. Ecco quali potrebbero essere i prossimi passi della showgirl.

Procede a gonfie vele la conduzione di Elisabetta Canalis del programma Sky “Vite da Copertina”, in onda dal lunedì al venerdì alle 17:30. Il programma, ormai storico in Italia, conta quest’anno la sua sesta edizione e non da segni di cedimento: complice ne è stato sicuramente l’arrivo della Canalis, che nonostante la vita negli Stati Uniti, la famiglia, e i 43 anni appena compiuti, dimostra ancora di essere una delle showgirl più capaci e apprezzate nel nostro paese. Elisabetta ha sostituito Rosanna Cancellieri, tornando ad essere padrona di casa e non più ospite dopo tanti anni di pausa.

Elisabetta Canalis, dopo “Vite da copertina” ambisce a qualcosa di più

Sapendo bene come ci si sente ad essere “dall’altra parte”, la parte di chi il gossip lo riceve, a proposito della sua nuova esperienza in tv la Canalis ha voluto confessare qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. “Il gossip mi è servito. È stato molto positivo in alcuni casi” ha raccontato la showgirl. “C’erano dei periodi in cui la stampa era molto presente nella mia vita, quindi anche personalmente era diventata pesante. Al di là di questo comunque mi ha portato tanta fortuna”. Una fortuna che la accompagna ancora oggi, e che Elisabetta condivide con tutti i suoi ospiti. Un lavoro impegnativo, frenetico, che l’ha portata lontano da casa e dalla sua famiglia. “Io vivo negli Stati Uniti, però ho dato piena disponibilità e mi sono venuti incontro. Spesso vengo in Italia per registrare 20 puntate e poi torno a casa mia. Lo sto registrando a pezzi, a Sky sono stati dei grandi…” ha raccontato la presentatrice a TvBlogo. Il prossimo passo, racconta, sarà quello di creare lei stessa un programma su misura: “Mi piacerebbe un programma mio, scriverlo, qualcosa che sia itinerante. Un qualcosa che faccia scoprire agli italiani parti meno conosciute dell’America. Ho già presentato questa idea in passato, però con il Covid era impossibile…”.

Non si fermerà, dunque, Elisabetta Canalis. Sui suoi profili social la showgirl condivide ogni giorno selfie e immagini di vita quotidiana, scatenando l’approvazione di tutti i suoi followers. Nonostante non sia più una ragazzina, infatti, grazie alla sua bellezza e alla sua bravura Elisabetta può fare affidamento su una base di fans davvero molto solida e sfegatata.