Elisabetta Gregoraci, la conduttrice e modella calabrese in una veste insolita, ammette le sue paure. Arriva il supporto del web.

Passano gli anni ma la bellezza di Elisabetta Gregoraci è senza tempo; una femminilità ed una sensualità fuori dal comune quella della bellissima calabrese che porta con sé sempre quel calore e la tempra tipica del sud. Un’estate rovente per Elisabetta che si è conclusa di recente; due giorni fa infatti ha inebriato quasi i due milioni di followers con uno scatto in piscina e sfoggiando un bikini niente male.

Colorato e molto striminzito, a cui si aggiunge il fisico mozzafiato della Gregoraci, creando un mix pericoloso, quasi letale. L’ultima foto è dal tenore decisamente diverso, ma i fans intervengono in aiuto alla loro beniamina, cosa succede?

Elisabetta Gregoraci, l’appello sul web non rimane inascoltato

“L’ultima stagione di The Walking Dead è in esclusiva su @disneyplusit. La guardiamo insieme che loro mi fanno un po’ paura?” questo quanto scrive Elisabetta Gregoraci sotto il suo ultimo post, dai toni sicuramente diversi dai soliti a cui tutti siamo piacevolmente abituati. La Gregoraci si trova circondata da zombie e la faccia impaurita rende il tutto assolutamente divertente.

Si tratta infatti delle nuova stagione di una delle serie più seguite e quindi la conduttrice coglie l’occasione per ricordare questo interessante appuntamento. Non mancano i cuoricini – qualcuno le scrive anche che è bellissima – ma anche tante risate e commenti assolutamente lieti per Elisabetta che è solita condividere ogni momento con i fans. Le sue storie, sempre numerose nelle quali hanno spazio anche gli affetti, come gli auguri per il nonno o le facce esilaranti del figlio dopo aver fatto attività fisica.

Elegantissima a Venezia, la Gregoraci trova sempre spazio per la propria famiglia, sia quella di origine che per i momenti importanti del figlio per i quali – da perfetta mamma – è sempre presente. Forse è questo uno dei segreti che rende Elisabetta molto apprezzata sui social.