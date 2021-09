Elodie sorprende tutti! La splendida interprete annuncia la sua nuova era con una foto che non lascia spazio all’immaginazione.

E’ tra le cantanti più seguite, sia in radio che sui social dove vanta 2,5 milioni di followers. Elodie, fa fuori la concorrenza e riesce a mantenere su di sé i riflettori. Piacevolmente camaleontica, la cantante ama proporsi al suo pubblico in molteplici vesti e con look sempre accattivanti. Grazie all’ausilio di esperti del settore, ogni mise si rivela subito una tendenza.

Una delle pochissime donne a cui sta bene anche il taglio più eccentrico di capelli, l’artista ha mostrato negli anni di essere una donna di spettacolo e di potersi cimentare in esibizioni che non richiedono solo il canto, ma anche ballo. La presenza scenica è notevole ed è per questo che viene spesso stuzzicata dai principali stilisti.

Elodie, ecco la sua nuova era…più graffiante che mai

