Annalisa è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale: oggi ha annunciato sui social di aver raggiunto un bellissimo traguardo con il suo “Movimento Lento”

Annalisa è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano. La sua carriera è cominciata in maniera un po’ insolita: aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi, come fanno tanti ragazzi al giorno d’oggi che inseguono il loro sogno, ma oltre a non aver vinto, non era riuscita a riscuotere chissà che grande successo. Poi, grazie ad un po’ di giuste collaborazioni e Sanremo che è riuscito a fungere da vetrina, Annalisa è diventata sempre più famosa, fino ad affermarsi.

Annalisa conquista tutti: Movimento Lento fa doppio disco di platino

È una cantante molto versatile senza ombra di dubbio, riesce a cantare canzoni più serie ma anche hit che finiscono per diventare dei veri e propri tormentoni delle estati: da un po’ di anni, infatti, è in cima a tutte le classifiche estive. Quest’anno ha cantato Movimento Lento, tornando a collaborare con Federico Rossi dopo diversi anni. La canzone ha riscosso un successo incredibile: infatti proprio oggi Annalisa ha avuto la notizia che la canzone ha raggiunto il doppio disco di platino. Una soddisfazione incredibile, in particolar modo al giorno d’oggi, dove tutti ascoltano la musica gratuitamente senza acquistarla. Annalisa, in un’epoca come questa, può ritenersi molto fortunata dei traguardi che sta raggiungendo grazie al suo pubblico che ogni giorno si impegna per portarla in alto.

Sotto l’ultimo post che ha pubblicato, ci sono una marea di complimenti da parte dei suoi fans che stavano attendendo questo bellissimo traguardo. E adesso un solo obiettivo: “Ti faremo vincere anche il terzo!”.