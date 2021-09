Soltanto in calze a rete, la soubrette Justine Mattera si trasforma in un “sogno proibito”, dimostrando al contempo l’utilità del nudo in tutte le sue sfaccettature.

L’incantevole soubrette di origini statunitensi, dall’inconfondibile bionda chioma e dall’inesauribile energia, presto identificatasi, grazie alla sua spumeggiante carriera nel mondo dello spettacolo sin dai suoi promettenti esordi alla fine degli anni ’90, nella moderna “Marilyn”, Justine Mattera si dimostra tutt’oggi come una delle più affascinanti icone di fascino e sensualità anche sui principali social di riferimento.

Classe 1971, una forte passione per il ciclismo ed una laurea a Stanford, Justine si preparerà a mostrare nel corso di questo primo pomeriggio, come talvolta “essere nudi aiuti a…”

Justine Mattera è un sogno proibito: solo in calze a rete “quando essere nudi aiuta…”

“A riflettere“. E’ con questa premessa che punta ad esordire la soubrette e scrittrice nativa di Rockville attraverso il suo ultimo post condiviso su Instagram. Si tratta di un’istantanea in bianco e nero, in cui Justine si presenta parzialmente in divisa, dato il cappellino adagiato sul capo, e lo sguardo basso. Il punto di forza del look sarà dato dalle calze a rete indossate per l’occasione.

“Qualche giusta riflessione prima della prossima gara“, aggiungerà la sua protagonista. Un “riposino alla moda“, dunque, in cocente attesa della prossima competizione a suon di energiche pedalate. Infine, soltanto una metaforica “stella cometa” servirà a coprire divinamente il suo meraviglioso décolleté. Nel frattempo il “bellissimo sexy scatto“, realizzato dal fotografo professionale, citato dalla soubrette, e meglio conosciuto sotto lo pseudonimo di Meka, raggiungerà in pochi istanti la bellezza di oltre 8 mila apprezzamenti.

Mentre il restante dei suoi ammiratori non vorranno aspettare oltre per poter rivolgere i loro più spassionati complimenti a quest’ultima minimale ed audace mise en place di Justine. “Così vinci prima di partire“, aggiungerà divertito e per concludere ancor più in bellezza, uno dei suoi fan più attivi.