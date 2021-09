“Stella marina delle spiagge”, Eva Henger in bikini fuori stagione spiazza tutti – FOTO

Eva Henger ha condiviso una foto in spiaggia che ha scatenato i follower già dopo pochi minuti dalla pubblicazione del post: la ex attrice a luci rosse non delude mai

La bella ex attrice a luci rosse Eva Henger sbalordisce sempre i suoi fan anche adesso che le temperature si stanno abbassando un po’ in vista dell’autunno alle porte.

Il peggio sembra essere passato visto che solo pochi giorni fa Eva ha confessato al settimanale “Oggi” di aver subito un attacco di panico. “Ero convinta di morire. Le mani mi si sono addormentate, poi le gambe. A quel punto mio marito mi ha portata subito in ospedale”, queste sono state le sue dichiarazioni al giornale.

In seguito ha detto di essere stata ancora non in forma per alcuni giorni ma ora sembra andar meglio.

La foto di Eva Henger bellissima in bikini al mare

La bellissima e sensuale Henger ha quindi condiviso uno scatto in cui indossa un bikini color del mare con paillettes ed è inginocchiata a terra sul bagnasciuga. Si tiene i capelli bagnati con le mani e assume una posa molto sexy.

Un utente della rete ha scritto tra i vari commenti già apparsi sulla sua pagina: “Sei la stella marina delle spiagge”. Davvero un bel complimento, molto poetico, per una donna che ha fatto sognare molti uomini.

Purtroppo tra lei e sua figlia c’è ancora del risentimento visto che Mercedesz Henger non si è fatta sentire con sua madre nemmeno dopo l’episodio dell’attacco di panico e della corsa in ospedale.

Tanto che la ex attrice ha dichiarato: “Non mi ha cercato, ma io ci sono e ci sarò sempre per lei. È mia figlia, se avesse bisogno di me sa dove trovarmi”. Non c’è quindi ancora nessun rapporto tra le due da tempo.