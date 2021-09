Fantacalcio, le probabili formazioni di Udinese-Napoli

In serata andrà in scena Udinese-Napoli che chiuderà la quarta giornata di Serie A e contemporaneamente anche il turno di Fantacalcio: le probabili formazioni.

Questa sera si chiuderà il quarto turno di Serie A con il Monday Night tra Udinese e Napoli che si affronteranno alla Dacia Arena. Entrambe le compagini hanno iniziato al meglio la stagione: i friulani hanno conquistato 7 punti su 9 nelle prime tre gare, mentre gli azzurri sono a punteggio pieno e, in caso di vittoria, salirebbero in cima alla classifica.

Fantacalcio, quarta giornata: le probabili formazioni di Udinese-Napoli

Alle 20:45 scenderanno in campo Udinese e Napoli per il posticipo del lunedì che chiuderà la quarta giornata di Serie A.

Una gara che promette emozioni soprattutto per l’andamento delle due squadre in questo avvio di campionato. Udinese e Napoli, sono difatti, imbattute ed hanno conquistato rispettivamente 7 e 9 punti nelle prime tre giornate. Per entrambe quella di stasera è un’occasione per scalare la classifica e puntare a alle posizioni più alte. Contemporaneamente si chiuderà anche la giornata di Fantacalcio con i fantallenatori in trepidazione per scoprire i voti finali che determineranno il risultato del turno. In tal senso vi forniamo le probabili formazioni del match.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Samir, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu; Pussetto. A disposizione: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Soppy, De Maio, Jajalo, Makengo, Samarzdic, Beto, Forestieri, Ianesi. Allenatore: Luca Gotti.

Indisponibili: Udogie, Nestorovski.

Ballottaggi: Rodrigo Becao 60% – De Maio 40%; Stryger Larsen 60% – Zeegelaar 40%; Deulofeu 55% – Makengo 45%.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Elmas, Ounas, Petagna, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti.

Indisponibili: Demme, Lobotka.

Ballottaggi: Zielinski 65% – Elmas 35%; Politano 65% – Lozano 35%.

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione AIA di Pinerolo.

Le due società torneranno in campo già giovedì per il primo turno infrasettimanale, valido per la quinta giornata di Serie A. L’Udinese affronterà la Roma in trasferta alle 20:45, mentre i partenopei voleranno a Genova per sfidare la Sampdoria di D’Aversa.