“Inutile zoommare”, Federica Pacela topless esplosivo: il bikini si spegne nel punto meno visivo. Vietata ai minori – FOTO

La blogger a luci rosse, Federica Pacela si mostra ancor più devastante con un lato B da paura. Il meglio della fine dell’estate.

Enorme successo su Instagram per la sempre più bella e stratosferica, Federica Pacela. La web influencer, diplomata al Liceo Tecnico e specializzata in “Salute” ha fatto passi da giganti per una carriera da fashion blogger tra le più accese dal punto di vista della passione.

Quando si mostra davanti alle telecamere non ce n’è davvero per nessuna. Federica è un’esplosione di sensualità da tutte le prospettive. L’istinto accattivante e seducente, impresso nel suo dna sin da giovane, fa di lei una delle femminilità molto difficili da rimpiazzare.

Nel mondo del lavoro ha intrapreso la carriera di “parrucchiera” e asciugatrice. In questa forte propensione al make-up e ai look in generale non passa inosservata la specialità nel rifacimento del colore dei capelli

Federica Pacela fa impazzire i fan con un primo piano da capogiro: richiesta speciale – FOTO

