La vincitrice della ventesima edizione di Amici ha voluto mandare un messaggio e lo ha fatto condividendo un video piuttosto speciale

Tra le rivelazioni della scorsa edizione di Amici, ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua personalità e si è portata a casa la vittoria della ventesima edizione. Per la giovanissima ballerina Giulia Stabile inizia una stagione lavorativa piuttosto ricca tra stage, ospitate e i ruoli ottenuti all’interno di ben due programmi Mediaset. Per la gioia dei suoi sostenitori è tornata nel talent che l’ha lanciata, questa volta in veste di professionista, e proprio in occasione dell’inizio della nuova edizione ha voluto mandare un forte messaggio.

Giulia Stabile, lo speciale in bocca al lupo ai ragazzi di Amici

Alla giovane ballerina l’esperienza ad Amici ha regalato un’occasione unica che le ha permesso di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Voluta a Tu Si Que Vales per accompagnare il pubblico nel backstage del programma, torna anche sul palco del talent di Maria De Filippi come ballerina professionista.

Nel corso della prima puntata della nuova edizione, andata in onda eccezionalmente domenica 19 settembre, ha assistito alla formazione della nuova classe di allievi ai quali ha voluto dedicare alcune parole.

Attraverso il suo profilo Instagram che vanta un milione e mezzo di followers, Giulia Stabile ha condiviso un video davvero speciale. Si tratta di un estratto del suo provino nel quale con la timidezza che la contraddistingue dichiarò quale fosse il suo sogno: diventare una professionista ad Amici. Un sogno che dodici mesi dopo è divenuto realtà.

Prendendo spunto dalla sua esperienza ha voluto mandare un messaggio alla nuova classe. “Fino ad un anno fa mi trovavo ai casting come voi, ho avuto la possibilità di percorrere questo viaggio che mi ha portata a realizzare i miei sogni“, scrive.

“Spero che questo video possa dare speranza a tutte le persone che mi seguono e che stanno lavorando sodo per realizzare i propri“, poi le parole dirette alla nuova classe: “Buon viaggio ai nuovi ragazzi, vi tengo d’occhio fate i bravi!“.

Una testimonianza, la sua, in grado di incoraggiare chi come lei vorrebbe trovare posto nel mondo della danza e dello spettacolo.