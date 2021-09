Le Iene, 10 donne faranno impazzire il pubblico maschile: spuntano i nomi

Soprattutto per Federica Pellegrini questa sarebbe una nuova esperienza. Fino ad ora, infatti, la campionessa ha fatto parlare di sé soprattutto per le sue imprese sportive. Quest’anno, però, è arrivato l’annuncio del suo ritiro.

La Pellegrini ha dichiarato di volersi fermare a questo punto, dopo anni dove si è dedicata interamente alla disciplina del nuoto. In occasione dell’annuncio del ritiro, la Pellegrini ha svelato qualche dettaglio in più anche sulla vita privata , confermando di avere una relazione con Matteo Giunti, suo allenatore.

Ospite del programma Verissimo, ha anche descritto il suo compagno come la persona migliore che conosce. “Mi ha dato la forza per credere più in me stessa”, queste le parole di Federica Pellegrini che non ha dubbi sul fatto che sarà lui il padre dei suoi figli.

La Divina ha ammesso che ci sono “lavori in corso” per costruire una famiglia con il suo compagno, anche se, al momento, preferisce non programmare nulla.