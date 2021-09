L’influencer ha condiviso altri due scatti per una campagna di sponsorizzazione di gioielli, impossibile però non notarne il fascino travolgente.

Dal 2004 quando ha fatto il suo debutto in tv al “Grande Fratello” ne è passata di strada per Katia Pedrotti che oggi è il volto di moltissime campagne di sponsorizzazione per brand di cosmesi e bellezza, senza scordarci anche quelli di make up, abbigliamento e gioielli.

L’influencer quello che non ha mai cambiato da allora invece è la relazione con Ascanio Pacelli, il giovane tutto tatuaggi, golf e maniere eleganti che l’ha conquistata e fatta sua. Un amore che continua intatto e che ha portato anche alla nascita dei figli Matilda e Tancredi. Vediamo l’ultima campagna social proposta da Katia e le foto celestiali che ha pubblicato per la loro promozione.

Katia Pedrotti sa come farsi amare…seno in primo piano ed un sorriso d’avanguardia

Moltissimi degli shooting fotografici che propone sono realizzati a Terre Dei Consoli Golf Club in provincia di Viterbo vicino dove vive con la famiglia.

L’occasione degli ultimi scatti la si deve alla collaborazione con il brand di gioielli APM Monaco per cui Katia ha posato con alcune nuove proposte della nuova collezione. Indossa un top bianco con coppe a forma di conchiglia, zip centrale e una spallina abbassata per giocare maliziosa con le forme sinuose del suo corpo tonico e snello.

Ogni colore presente negli scatti è in perfetta palette con i suoi toni ambrati, pesca, beige, bruciato e oro caldo. Un tripudio di bellezza senza tempo che la fa apparire sensuale ma per nulla sfacciata.

“Un amore di donna 🤣🤣🤣🤣! Me lo dico da sola, anche se credo che un po’ di auto incitamento, nella vita serva sempre: Fa bene all’anima e fa bene al cuore!”, scrive lei nella didascalia che accompagna il post.

I fan non esitano a risponderle in coro ciò che pensano: “Non smetterò mai di dirtelo sei meravigliosa 😍”, “Un amore di donna…Fai benissimo a dirtelo perché lo sei 🤗”, “Sei una donna da ammirare, lavoro e famiglia…non è da tutte”.