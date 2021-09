Travolto da un’auto sulla statale mentre soccorre dei ragazzi: morto commerciante

Un commerciante di 62 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto sulla strada statale 83 nei pressi del bivio per Casali D’Aschi (L’Aquila).

Travolto da un’auto mentre stava prestando soccorso ad alcuni ragazzi la cui vettura era rimasta in panne. Questo il tragico destino di un uomo di 62 anni, deceduto nella notte tra sabato e domenica sulla statale 83 nei pressi del bivio per Casali D’Aschi (L’Aquila). Inutili i tentativi di soccorso da parte dello staff medico giunto sul posto. L’uomo alla guida della vettura che ha travolto la vittima, un 67enne subito fermatosi dopo l’investimento, è stato sottoposto all’alcol test, che sarebbe risultato positivo. Ora si trova agli arresti domiciliari con le accuse di omicidio stradale e lesioni.

L’Aquila, commerciante travolto e ucciso da un’auto sulla statale: ai domiciliari un 67enne

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre, un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto lungo la statale 83 Marsicana, nei pressi dello svincolo per Casali D’Aschi, frazione del comune di Gioia dei Marsi, in provincia de L’Aquila.

A perdere la vita Olindo Di Salvatore, commerciante di prodotti tipici abruzzesi di 62 anni. Stando a quanto ricostruito, come riferisce la stampa locale e la redazione di Fanpage, il 62enne si era fermato a prestare soccorso ad alcuni ragazzi, la cui vettura era uscita fuori strada rimanendo in panne. Nel frattempo, è sopraggiunta un’altra vettura condotta da un allevatore di 67 anni che ha centrato in pieno Di Salvatore scaraventandolo ad alcuni metri di distanza dal punto di impatto. L’allevatore si è subito fermato a prestare soccorso.

Sul posto, dopo la segnalazione, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma per il commerciante era ormai troppo tardi. Dopo vari tentativi di rianimazione, i medici si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni.

Intervenuti anche i carabinieri di Avezzano che hanno provveduto ai rilievi e agli accertamenti del caso. Il 67enne è stato sottoposto agli esami per verificare se fosse alla guida sotto effetto di alcol che, scrive Fanpage, sarebbe risultato positivo. L’uomo è stato posto alla misura degli arresti domiciliari con le accuse di omicidio stradale e lesioni.