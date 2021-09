Melissa Satta, scollatura e trasparenza in primo piano: il VIDEO che infiamma

Melissa Satta in un breve video da capogiro, per i fan di Instagram è festa: l’ex velina da’ spettacolo con il suo fascino esplosivo.

Icona del fascino all’italiana come poche altre, nel ventunesimo secolo. Una delle bellezze che rappresentano un ‘must’ sulle bacheche Instagram. Parliamo di Melissa Satta, l’ex velina che come sempre fa battere il cuore.

E’ passato tanto tempo da quando l’abbiamo vista per la prima volta a ‘Striscia la Notizia’. Ma la sua bellezza, a distanza di oltre un decennio, è rimasta intatta, anzi, sembra essersi accentuata. Un fascino a dir poco irresistibile che conquista in ogni posa, ogni foto, ogni video sul web.

Melissa in questa nuova stagione televisiva si è inoltre lanciata in una nuova avventura che sicuramente riscuote il gradimento dei fan, in particolare gli appassionati di calcio. Quest’anno è infatti presenza fissa negli studi di ‘Sky Sport’. A sua volta grande tifosa e appassionata, la scopriamo in una nuova veste.

Ma, come sempre, è su Instagram che regala i suoi scorci migliori. E quest’oggi si propone in un breve video da far girare la testa.

Melissa Satta, il video che fa furore: la giacca si apre e mostra la meraviglia

