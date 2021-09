Il meteo di oggi, lunedì 20 settembre 2021, non da molte sorprese. La situazione è in miglioramento, la perturbazione n. 4 non desta particolare preoccupazione.

Ieri abbiamo vissuto una domenica abbastanza instabile su tutta l’Italia, soprattutto al Nord si sono registrate diverse precipitazioni che da Ovest si sono spostate ad Est, la temperatura è stata abbastanza stabile ed è oscillata tra i 22° ed i 26°. Al Centro invece qualche lieve pioggia non ha destato preoccupazioni e le temperature si sono aggirate intorno ai 26° ed i 30°. Tempo bello invece al Sud, che ha vissuto questa penultima domenica di settembre con temperature decisamente estive tra i 35°-36°.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Anche tu soffri d’insonnia? Devi assolutamente conoscere cause, sintomi e terapie

Come sarà il tempo per la giornata odierna?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il cuore, muscolo fondamentale per vivere. Sai come tenerlo sano e forte?

La perturbazione n.4 che minacciava l’Italia sta andando via, per cui non c’è da preoccuparsi perchè il tempo tendenzialmente migliorerà, vediamo tutto nel dettaglio.

NORD

Al Nord, penalizzato in questo fine settimana appena trascorso vedrà un netto miglioramento sia sulle pianure che sui litorali, sulle Alpi invece il tempo sarà variabile così come per le Prealpi in quanto sono previsti in giornata dei locali piovaschi, soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature oscilleranno tra i 21° ed i 26°.

CENTRO

Al Centro il tempo sarà bello ovunque, il sole scalderà tutte le Regioni fatta eccezione per Toscana, Marche ed Umbria dove sono previste delle precipitazioni lievi durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 23° ed i 28°.

SUD

Al Sud sarà tempo bello quasi ovunque, il weekend già soleggiato ha fatto vivere una penultima domenica di settembre con serenità favorendo anche gite fuoriporta. Qualche piovasco è previsto in Puglia ionica, Basilicata ed Calabria tirrenica, ma nulla di preoccupante. Le temperature oscilleranno tra i 27° ed i 31°.

Sarà una settimana tendenzialmente bella, la perturbazione n.4 prevista per mercoledì su tutta la Penisola si sta sposando e al momento non se ne vedono arrivare altre. Probabilmente vivremo gli ultimi giorni di settembre ancora a maniche corte per la gioia degli amanti del calo.