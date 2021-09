Miriana Trevisan al “Grande Fratello Vip” si spoglia di tutto: la verità sull’amore. È single o impegnata? Cosa è successo dopo il matrimonio

Miriana Trevisan è una dei protagonisti della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. Una sorta di ritorno in quell’ambiente per lei che lo aveva vissuto però da fuori, e in modo anche molto appassionato, quando vi aveva partecipato il suo ex marito, Pago.

Oggi la showgirl che mancava alla tv da un po’ di tempo, si è aperta alle telecamere del reality parlando con Davide Silvestri. A cuore aperto la Trevisan ha parlato di lei e dell’amore. Ha detto tutta la verità sulla sua situazione sentimentale ma ha lanciato degli scoop anche sui suoi ex.

NON PERDERTI ANCHE — > Harry e Meghan, dalla cover patinata sul Times alle critiche sui social: disapprovazione totale

Miriana Trevisan e l’amore: a nudo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

NON PERDERTI ANCHE — > Maria Grazia Cucinotta, il messaggio per l’amica e la nuova avventura: che coppia – FOTO

Miriana Trevisan si mette a nudo nella casa più spiata d’Italia. Parla dell’amore in lungo e in largo, dalla situazione attuale al passato, toccando inevitabilmente l’argomento ex.

Al momento Miriana si dice single a differenza di quanto aveva dichiarato prima di entrare. Aveva mentito? Nient’affatto. Prima dell’inizio del reality di Canale 5, ha spiegato, aveva intrapreso una frequentazione che ha, però, interrotto prima di entrare nella casa.

“Prima di entrare ho capito che non faceva per me. C’era qualcosa che non mi quadrava”, ha ammesso. Per conquistarla, ha confidato, un uomo la deve stupire: “deve essere leale, essere amico – ha aggiunto – e mi deve far ridere. Soprattutto deve seguirmi nelle mie follie”.

E così il discorso è caduto anche sugli ex, il cantante Pago, padre del figlio Nicola e sul giornalista e drammaturgo Giulio Cavalli che in realtà non è stato mai nominato ma il riferimento a lui era chiaro. Dopo la fine del matrimonio la Trevisan ha raccontato di non averlo vissuto bene. Un momento non facile, anche se oggi con Pago sono in ottimi rapporti.

Si è chiusa in sé stessa ha confessato a Silvestri e ha ammesso che ha “ricominciato a sentirmi donna negli ultimi anni, a frequentare persone. Prima non uscivo.”