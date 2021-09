La cantante per le nozze di Miriam Leone ha scelto un look firmato Gucci estremamente valorizzante per la sua fisicità. Sublime in lungo e chiffon svolazzante!

Da sabato 18 settembre l’attrice siciliana Miriam Leone e l’imprenditore e musicista Paolo Carullo sono ufficialmente marito e moglie dopo aver detto sì nella chiesa del comune di Scicli dove la giovane è originaria.

Tantissimi i partecipanti vip all’evento che ha mobilitato la curiosità dei tantissimi fan dell’attrice siciliana e dei giornalisti. Tra questi anche la cantante Paola Iezzi che per l’occasione si è presentata con un magnifico abito lungo di Gucci. Vediamo l’ultimo post che ha postato su Instagram e commentiamone il look pazzesco.

Paola Iezzi in Gucci ha fatto strage, la dedica agli sposi però ha riempito di incanto estremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

Si è presentata al matrimonio con un abito lungo stile impero stretto in vita da una catena a maglie large che ben si abbinava alla tracolla della borsetta abbinata e ai sandali a stiletto con cinturino alla caviglia. Color corallo con fantasia a fiori per lei, con micro plissettatura sia nella gonna che nel corpetto arricchito da un coprispalle a forma di ali per nascondere gli avanbracci in chiesa.

Ciò che però ha maggiormente emozionato è stata la dedica che la musicista ha fatto ai novelli sposi proprio nella didascalia che accompagna il carosello di foto.

“Grazie Miriam e grazie Paolo per aver ispirato tutti noi ieri, con il vostro amore luccicante. E grazie per la bellissima festa♥️ L’augurio è quello di guardarvi e riconoscervi sempre l’uno negli occhi dell’altra. Bene immenso per voi ♥️Viva el Amor!”

Anche i fan hanno risposto a tale messaggio d’amore lanciato a braccia tese: “Che bella dedica tesoro! Sei una donna speciale❤️”, “Suprema ❤️”, “Queste tue parole sono il regalo più bello che potevi fare loro!“.