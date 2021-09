Pelle grassa e mista, addio! Il fai da te non è mai stato così easy

Che macello la pelle grassa, quante volte ci siamo viste allo specchio ed abbiamo preferito non farlo? Grazie a questi consigli vorrai specchiarti tutti i giorni.

La nostra pelle è lo specchio di quello che siamo, come stiamo vivendo e come stiamo mangiando. Tutte le nostre emozioni, le nostre abitudini si riflettono attraverso la pelle, soprattutto del viso. Spesso e volentieri guardandoci allo specchio vediamo una patina oleosa in viso, punti neri sparsi o localizzati e brufoli sparsi qua e là. Questi sono i sintomi più comuni della pelle impura.

Un’ eccessiva produzione di sebo (grasso) si deposita sugli strati superficiali della pelle favorendo la formazione di imperfezioni ed infiammazioni dovute all’occlusione dei pori.

Nel ricercare le cause della pelle mista e grassa abbiamo due vie d’uscita, quelle endogene(che partono dall’interno dell’individuo) e quelle esogene (che influenzano l’individuo dall’esterno).

Le cause endogene dipendono da predisposizioni genetiche, patologie cutanee varie e squilibri ormonali. Le cause esogene invece dipendono da una dermocosmesi poco adatta o per niente adatta, dallo smog, dal fumo e dallo stress.

Esistono dei passaggi fondamentali da seguire per la pulizia quotidiana del viso, senza questi step by step la pelle (soprattutto quella grassa e mista) ne potrebbe risentire, al contrario di quanto si pensi, la pelle con le imperfezioni non ha bisogno di trattamenti troppo aggressivi che finirebbero di peggiorare la situazione. E' consigliato lavare il viso ed usare prodotti neutri affinché non si vada a modificare in maniera troppo incisiva il ph della pelle.

Per avere una pelle sana, pulita e senza imperfezioni devi seguire sei semplici passaggi che ti cambieranno la vita.

Usa l’acqua micellare per struccarti, moltissime ragazze non lo fanno, non si struccano, questo è un errore gravissimo. La pelle, soprattutto la notte si rigenera e quando si va a letto deve essere libera di respirare. Usa un detergente per lavare il viso, dopo che ti sarai struccata, usa un buon detergente adatto al tuo viso per lavarti. In commercio troverai tantissimi prodotti, cerca di farti consigliare da un esperto in base al tipo di esigenze che hai. Utilizza un tonico, è importantissimo tamponare un tonico dopo la prima pulizia, per pelli impure sarebbe adatto qualcosa al rosmarino. Cerca di utilizzare prodotti naturali e privi di parabeni. Applica la crema viso, dopo aver deterso il viso è bene applicare la crema, naturalmente specifica alla tua pelle, per quelle miste e impure sarebbe perfetta qualcosa alla mela verde o alla vitamina C. Non dimenticare il contorno occhi, anche gli occhi vogliono la loro parte. Spesso tendiamo a sottovalutare questa zona, invece è importante quanto tutto il viso. Idratala bene e fai dei piccoli massaggi circolari con i polpastrelli. Lo sguardo sarà meno affaticato. Due volte a settimana fai una maschera, in commercio esistono molteplici maschere viso, però anche con il fai da te si ottengono ottimi risultati. Non dimenticare di esfoliare la pelle per aiutarla a respirare.

Una maschera viso che ti consigliamo di applicare due volte alla settimana è quella allo yogurt: prendi mezzo vasetto di yogurt bianco, un cucchiaio di miele e un cucchiaio di aloe vera. Applica il composto sul viso e fai agire per 30 minuti, rimuovi l’eccesso e sciacqua con acqua tiepida.

Uno scrub viso che ti consigliamo di fare almeno una volta alla settimana è quello con la polvere di caffè: prendi 2 cucchiai di polvere di caffè, 1 di bicarbonato, mezzo di miele e mezzo di olio d’oliva. Strofinalo delicatamente sul viso, noterai i risultati immediatamente.