Sparatoria questa mattina in uno degli edifici dell’Università di Perm, in Russia: il bilancio provvisorio parla di almeno cinque morti e diversi feriti. Orrore stamane in uno degli edifici dell’Università di Perm, in Russia. Un uomo armato avrebbe aperto il fuoco colpendo diverse persone: al momento il bilancio parla di almeno cinque morti e alcuni feriti. Stando a quanto riferiscono i media locali, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, molti studenti dell’ateneo, per cercare di mettersi al riparo, si sono chiusi negli auditorium e altri si sono gettati dalle finestre. Il presunto responsabile sarebbe stato ucciso dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto, durante l’arresto.

Russia, sparatoria all’Università di Perm: morti e feriti, ucciso l’aggressore

Almeno cinque morti e diversi feriti, questo il drammatico bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina, martedì 20 settembre, all’interno di uno degli edifici dell’Università di Perm, cittadina della Russia orientale.

Stando a quanto ricostruito, come riportano le testate locali e la redazione del quotidiano Il Corriere della Sera, un uomo si sarebbe introdotto nell’ateneo armato e con il volto coperto. Qui avrebbe aperto il fuoco contro le persone presenti all’interno dell’edificio colpendone alcune. Molti studenti e docenti, per cercare di fuggire, si sono chiusi nell’auditorium, mentre altri, come mostrato da alcuni filmati pubblicati sui social, si sarebbero lanciati dalle finestre.

Sul posto sono arrivate numerose squadre di emergenza e la polizia russa. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti, poi trasportati in ospedale. Gli agenti, riferisce la redazione de Il Corriere della Sera, durante l’arresto, avrebbero ucciso il presunto responsabile, di cui non sono state rese note le generalità e l’identità. Pare si tratti di un ragazzo di circa 18 anni.

Non sono ancora chiare le motivazioni che abbiano spinto il presunto killer ad aprire il fuoco all’interno dell’ateneo russo. In tal senso sono in corso le indagini delle autorità russe che dovranno chiarire i contorni dell’accaduto.