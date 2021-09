Test: quanta affinità c’è con il tuo partner? E’ quello giusto per te?

Trovare il partner giusto a volte è un vero terno all’otto, ma quando accade nulla ti sembrerà come prima. Se vuoi scoprire quanta affinità di coppia c’è tra te e la tua dolce metà allora sei nel posto giusto.

Quante volte abbiamo sentito dire l’amore non è bello se non è litigarello? Un pò, forse decisamente troppe. Ma sarà proprio così? Per stare bene con una persona bisogna davvero bisticciare ogni tanto?

Oggi giorno trovare l’anima gemella è diventato sempre più difficile, i tempi sono cambiati, viviamo una vita che quasi ci sfugge dalle mani e diventiamo adulti senza che ce ne rendiamo conto. Rispetto alle generazioni di 50 anni fa, le recenti coppie non sono più dispose al sacrificio per la famiglia, la casa, i figli. Certo ci sono le dovute accezioni, ma possono essere considerate delle mosche bianche.

La vita frenetica, gli obiettivi lavorativi da raggiungere, la voglia di avere una vita sociale sana e soddisfacente, delle volte ci allontanano dall’amore o comunque ce lo fanno vivere in maniera meno intensa rispetto agli amori importanti che siamo abituati a vedere nei film.

Il fatto è che la realtà è un’altra cosa, tu sei pront* a scoprire quanta affinità di coppia hai con il partner?

La persona che hai a fianco è quella giusta? Scoprilo

Con chi ti senti più libero di esprimerti e quindi a tuo agio?

Solo con il partner – Con gli amici e il partner – Gli amici

Provi emozioni forti con il tuo partner?

Si – Non sempre – Quasi mai

Sei attratt* dal tuo partner?

Molto – Abbastanza – Poco

Che tipo di relazione verbale hai con il tuo partner?

Sono diplomati* e comprensiv* – Accetto le critiche e ne discutiamo – Sono altalenante

Hai un’intera giornata libera, con chi ti piacerebbe trascorrerla?

Partner – Con chi ha voglia di vedermi – Da sola

Il tuo partner è via per lavoro, quanto lo pensi?

Sempre – Ogni tanto – Mai

Quale intesa sessuale hai con il tuo partner?

Ottima – Buona – Discreta

Se incontri qualcuno che ti attrae, a che pensi?

Al partner – Bel tip* ma sono impegnat* – Chissà com’è a letto

Se pensi a come sarebbe vivere con il tuo partner, diresti

Meraviglioso – Monotono – Soffocante

Hai mai tradito il tuo partner?

E’ capitato diverse volte – Solo una volta – Mai

Quante volte gli dici che l* ami?

Sempre – In alcune circostanze – Mai

Maggioranza risposte A

Siete affiatatissimi, vivete praticamente l’uno per l’altra. Il vostro amore è solido come una roccia, niente e nessuno potrà rovinare la bellissima storia d’amore che state vivendo. Vivete d’amore, le cose in comune sono tantissime e tutto procede nel migliore dei modi. Complimenti.

Maggioranza risposte B

Siete abbastanza affiatati, anche se non dipendete l’uno dall’altra avete tante cose in comune. Siete una coppia matura con solide basi, la fase dell’innamoramento è passata da un pezzo ma c’è quella del consolidamento.

Maggioranza risposte C

Non siete per niente affiatati, c’è qualche problema di fondo. Incomprensioni, stress, malumore stanno incidendo negativamente sulla vostra coppia. Fermatevi, parlatene e cercare di ripartire, laddove ce ne fosse la possibilità.