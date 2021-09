Il Napoli capolista solitario a punteggio pieno. Ne fa 4 all’Udinese

Le pagelle e il tabellino del posticipo della quarta giornata di Serie A tra Udinese-Napoli, appena terminato.

L’ultima gara utile per la quarta giornata è quella tra Udinese e Napoli con i padroni di casa che se vincessero il match volerebbero primi in classifica, stessa cosa per il Napoli che avrebbero il comando della classifica soli, a punteggio pieno.

Tutto esaurito per la gara al Dacia Arena che entra subito nel vivo con i partenopei che passano in vantaggio, dopo i primi minuti di sofferenza, al 24′: lancio lungo di Mario Rui per Insigne che si butta nello spazio, il capitano azzurro anticipa l’uscita di Silvestri e lo batte con uno splendido pallonetto, il pallone viene spinto in rete da Osimhen prima che superasse la linea e che quindi ‘ruba’ di fatto la rete al suo compagno di squadra.

Dopo un palo preso da Fabian Ruiz con un fantastico mancino a giro dalla distanza, la squadra di Mister Spalletti raddoppia su uno schema su calcio di punizione: Insigne batte fuori area appoggiando per Fabian che lancia di prima Koulibaly in area il quale serve Rrahmani che di testa segna il 2-0 a porta vuota.

Al 53′ altro schema da calcio piazzato del Napoli: Politano crossa lungo sul secondo palo per Fabian che di prima appoggia per Koulibaly che spara un missile di destro sotto la traversa.

Sullo scadere dei 90′ Lozano si aggiunge al tabellino dell’incontro: riceve palla sulla sinistra, triangolo in area con Mario Rui e calcia col destro a giro trovando l’angolino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Inter-Bologna 6-1, le pagelle e il tabellino della partita: show nerazzurro

Udinese – Napoli: il tabellino e le pagelle

UDINESE – NAPOLI O-4

Marcatori: 24′ Osimhen, 35′ Rrahmani, 53′ Koulibaly, 84′ Lozano

Ospina 6,5: il portiere colombiano questa sera ha sofferto un po’ l’inizio arrembante dell’Udinese. Con il passare dei minuti ha dato tranquillità al reparto

Di Lorenzo 6,5: buona prestazione del terzino campione d’Europa, padrone della fascia destra che amministra e gestisce la difesa

Rrahmani 7: l’ex Verona mette in difficoltà Mister Spalletti e a farne le spese potrebbe essere Manolas. Corona la prestazione con il primo gol in stagione

Koulibaly 8: padrone assoluto della difesa partenopea, si spinge oltre trasformandosi quasi in un trequartista con un assist e un gol, il secondo in questo campionato.

Mario Rui 6,5: presidia la fascia sinistra senza sbavature e dà sicurezza ai compagni di reparto. Contribuisce anche nell’ultimo gol con un triangolo con Lozano

Anguissa 7: il camerunense arriva nell’ultimo giorno utile di campionato e si conquista subito il posto da titolare diventando leader indiscusso del centrocampo

Fabian Ruiz 7: prestazione di quantità e di qualità con una conclusione sul palo e un assist sul terzo gol di Koulibaly (dall’81′ Ounas s.v.)

Elmas 6,5: partita di ordinaria amministrazione in mezzo al campo senza sussulti

Politano 6,5: incisivo e penetrante come al solito sulla fascia seppure non contribuisce attivamente alla realizzazione dei gol (dal 70′ Lozano 7: appena entra si iscrive sul tabellino delle marcature con un tiro a giro, emulando il suo capitano)

Osimhen 7: ha il privilegio di sbloccare il risultato al Dacia Arena seppure il gol è da dividere con il compagno Insigne. Dimostra di volersi rendere protagonista di questo Napoli (dall’81′ Petagna)

Insigne 7: decisivo in questa gara soprattutto nel primo gol. Il capitano ha ripreso in mano il suo Napoli allontanando qualsiasi ombra con le sue prestazioni e la sua personalità (dal 70′ Zielinski).

UDINESE: Silvestri 5,5; Becao 5,5, Nuytinck 5,5, Samir 5; Molina 4,5 (85 Soppy), Arslan 5,5 (71′ Samardzic s.v.), Walace 5,5, Pereyra 6 (64′ Makengo 6), Stryger Larsen 5 (71′ Zeegelaar 6); Pussetto 5,5, Deulofeu 6 (64′ Beto 6). A disp.: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Beto, Samardzic, Forestieri, Ianesi, De Maio. All.: Gotti.

Ammoniti: Samir, Molina, Mario Rui

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Salernitana-Atalanta: la Dea vince ma soffre. I campani ancora a 0 punti

Nel prossimo turno infrasettimanale l’Udinese affronterà la Roma all’Olimpico nel posticipo di giovedì alle 20:45. Il Napoli ospiterà sempre giovedì ma alle 18:30 la Sampdoria.