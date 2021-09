Da cinque giorni, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è ricoverato presso l’ospedale di Strasburgo, in Francia.

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è attualmente ricoverato in ospedale a Strasburgo. A renderlo noto il suo portavoce, il quale ha spiegato che Sassoli si trova in ospedale da cinque giorni con una polmonite. Il portavoce ha poi rassicurato tutti affermando che il presidente del Parlamento europeo è in buone condizioni ed è stato sottoposto a tutte le cure del caso.

Da cinque giorni, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, si trova ricoverato presso all’Hôpital Civil di Strasburgo, in Francia.

La notizia, riferisce la redazione di Leggo, è stata diffusa dal portavoce dello stesso Sassoli, Roberto Cuillo, il quale ha spiegato attraverso una nota che il presidente del Parlamento Ue mercoledì 15 settembre è stato portato in ospedale. Qui è stato sottoposto alle visite mediche e gli esami del caso, dai quali è emersa una polmonite. Sassoli, ha concluso il portavoce, è stato, dunque, sottoposto alle cure e adesso sarebbe in buone condizioni.

Leggi anche —> Letta-Salvini, prosegue lo scontro tra i leader di Lega e Pd: parole al vetriolo

Mercoledì scorso, proprio il portavoce Cuillo, scrivono i colleghi di Leggo, aveva annunciato che il presidente non avrebbe preso parte alla plenaria del Parlamento, nel giorno del discorso sullo Stato dell’Unione della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per via di un’indisposizione. In seguito era poi era stato comunicato che Sassoli si era sottoposto al tampone per il Covid-19 risultando negativo.

Leggi anche —> Lega, aria di scissione all’interno del partito di Salvini? Le parole del Governatore Zaia

On Wednesday 15 September, @EP_President David Sassoli was taken to the Hopital Civil in Strasbourg. After the necessary medical examinations, he was diagnosed with pneumonia and was immediately treated. He is in a good condition.

— RobertoCuillo (@robertocuillo) September 20, 2021