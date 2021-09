“Un Posto al Sole” anticipazioni 21 settembre: la decisione di Franco e Niko

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata della soap opera napoletana. Franco prende una decisione per riuscire a salvare suo suocero

Secondo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che va in onda ogni sera oramai dal lontano 1996. Susanna è ancora in coma e Adele è disperata, un po’ perché ha paura che sua figlia possa non farcela, e un po’ perché il suo ex marito continua ad importunarla anche dal carcere. Giulia non ne più più di vedere la sua ex consuocera soffrire così tanto e per allietare le sue sofferenze deciderà una volta e per tutte di intervenire per cercare di aiutarla.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Intanto Renato sta ancora rischiando la galera perché la polizia non ha altre piste da seguire: lui è l’unica persona che sanno per certo che Susanna ha visto quella sera, dunque è soltanto lui il vero responsabile per il momento. Franco sa che suo suocero è nei guai perché la verità non sembra essere intenzionata per niente a venire a galla, per questo motivo deciderà di intraprendere delle indagini parallele a quelle della polizia e ad aiutarlo in questa impresa ardua sarà Niko, che come la polizia vuole sapere la verità per scagionare suo padre ma soprattutto per sapere cos’è successo alla sua ex fidanzata. Riusciranno Niko e Franco insieme a scoprire cos’è accaduto alla giovane avvocatessa?

Silvia continua ad essere divisa tra Michele e Giancarlo, di cui si sta innamorando sempre di più, mentre Guido Del Bue e sua moglie Mariella discuteranno ancora una volta sulla possibilità di avere Alberto Palladini come consulente legale.