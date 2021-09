“Uomini e Donne”, la redazione smaschera il tronista: imbarazzo in studio

Uomini e Donne, Joele smascherato dalla redazione: “Mi ha detto che è stato un disastro”. Scoppia la polemica

Joele è uno dei due tronisti uomini di questa ultima stagione di Uomini e Donne che sta andando in onda. Oggi si è seduto per la prima volta al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con la prima ragazza che aveva puntato, e proprio quando stava per iniziare a parlare, Maria De Filippi lo ha interrotto di aver saputo qualcosa dalla redazione che era con Joele durante l’esterna. “C’è qualcosa che hai detto” gli ha rivelato Maria, facendolo spaventare. Così è entrato in studio uno degli uomini che era con lui.

Uomini e Donne, Joele smascherato dalla redazione: ecco cosa è successo durante l’ultima puntata

L’addetto della redazione, ha raccontato che alla fine dell’esterna, Joele si è confidato con lui e gli ha rivelato che non sapeva più cosa dire in esterna con la ragazza. E che ha fatto di tutto per far sì che l’esterna finisse prima. Joele ha confermato questa versione, provando successivamente un po’ ad addolcire questa pillola amara. Gianni è intervenuto dicendo: “Se fosse stato solo l’imbarazzo delle telecamere, avresti detto: è una bellissima ragazza, sto bene con lei ma essendo la prima volta, ero un po’ frenato a causa delle telecamere“. Anche la ragazza ha confermato la tesi dell’autore, dicendo che anche lei in esterna ha notato che Joele fosse davvero molto teso in sua presenza. Dunque, la loro frequentazione sembra non avere affatto alcun motivo per proseguire.

Al contrario Matteo, l’altro tronista, si è trovato molto bene in esterna con Maria anche se alle altre sue corteggiatrici questa unione non piace per niente. Lui ha intenzione di continuare ad uscire insieme a lei nonostante tutto.