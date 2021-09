600 metri sopra un filo: funambolo attraversa Parigi – VIDEO

Nathan Paulin, 27 anni, ha percorso 600 metri in equilibrio a 70 metri d’altezza attraversando la Senna dalla Tour Eiffel.

Si chiama Nathan Paulin e ha 27 anni il coraggioso funambolo che ha attraversato Parigi su un filo. Il professionista ha percorso 600 metri in equilibrio a 70 metri d’altezza sulla Senna partendo dalla Tour Eiffel. La sua principale motivazione? “fare qualcosa di bello e condividerlo con gli altri per donare una nuova prospettiva del patrimonio culturale francese.” Far rivivere e rendere viva la cultura della Francia.

Un cavo teso dalla Tour Eiffel al Trocadero

L’impresa mozzafiato del funambolo francese Nathan Paulin, è stata osservata e acclamata dalla folla in festa sia dall’alto della Torre Eiffel sia dal basso, lungo le rive della Senna. Protetto dall’imbracatura, attaccata alla fune con un un cordino di sicurezza, il coraggioso 27enne ha percorso la città camminando lentamente a piedi nudi su un cavo teso. Partito dalla Tour Eiffel, il professionista ha attraversato il cielo a 70 metri d’altezza, percorrendo il noto fiume attraversa la capitale, dividendo l’iconica torre e il Théâtre de Chaillot.

Le spettacolari immagini e video condivisi sui social networks tolgono il fiato: Nathan Paulin cammina, si ferma per qualche breve pausa, seduto o sdraiato sulla corda; in una pausa è rimasto appeso persino con una sola mano; poi si rialza e riprende il cammino. Così, in equilbrio per 600 metri. Durante l’intervista Paulin ha dichiarato che non è stato affatto facile ottenere l’autorizzazione, compiuta essenzialmente per “far vivere il patrimonio culturale” della nazione.

Detentore di diversi record mondiali, il professionista si è difatti esibito per celebrare le annuali Giornate Europee del patrimonio francese, sabato 18 e domenica 18 settembre 2021. L’evento culturale si tiene ogni anno nel terzo fine settimana di settembre e ha lo scopo di avvicinare i francesi ai luoghi e all’arte del Paese tramite iniziative e libero accesso anche nei luoghi che di solito restano chiusi al pubblico.

L’esperienza “non è stata facile […] con tutto quello che c’era intorno, la pressione e l’emozione della folla.” – ha confessato ai giornalisti – “Ma è stato bellissimo.”

Dall’alto del suo cavo, Nathan Paulin aveva già attraversato la Senna quattro anni fa.

