Chiara Ferragni ha stupito il web con una scelta inaspettata in fatto di stile. Nonostante l’arrivo dell’autunno l’influencer non abbandona una sua passione.

Influencer più seguita in Italia, icona indiscussa di stile, imprenditrice di successo. Chiara Ferragni non solo continua a stupire con i suoi progetti, tra cui quello di una serie tv dedicata a lei e alla vita della sua famiglia, ma anche con i suoi look.

Nata come fashion blogger, è stata tra le prime a creare contenuti sui suoi look sul web, è riuscita ad affermarsi nel mondo della moda negli anni e soprattutto in quello dei social, diventando l’influencer più famosa in Italia.

Complice la sua infanzia trascorsa al fianco della madre, Marina di Guardo, che era solita creare album di foto con scatti di lei e delle sorelle Francesca e Valentina, un po’ come una sorta di gallery di Instagram, fin da giovanissima la Ferragni è stata conquistata dalla fotografia e dagli abiti. Pioniera nel condividere i suoi abbinamenti sul web, ancora oggi i suoi look catalizzano l’attenzione di tutti. Anche l’ultimo sfoggiato non è da meno.

Chiara Ferragni: il suo autunno inizia all’insegna del fashion

