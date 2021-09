La conduttrice prima della puntata di ieri sera ha svelato ai fan come sarebbe scesa in diretta, un look che la valorizzava moltissimo e che in effetti è piaciuto a casa.

Debutta giovanissima in tv nel 1993 come valletta di “Scommettiamo che…?” accanto a Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci e vi rimane sino al 1996. Conosciamo però Adriana Volpe per la sua partecipazione duratura a “I Fatti Vostri” accanto a Gianfranco Magalli, programma che l’ha portata nelle case di milioni di persone per anni.

La recente partecipazione invece al “GF Vip” è stata l’occasione per partecipare per la prima volta ad un “programma senza copione”, come lei stessa ha descritto l’esperienza. Occasione che oggi la vede anche come opinionista dello show di Canale Cinque, un ruolo molto ambito che però lei sta calcando con grande determinazione e classe. Vediamo il look di ieri sera sfoggiato in puntata?

Adriana Volpe regna in puntata: nessuno ha la sua eleganza e lo charme innato

Per la puntata di ieri la conduttrice la scelto un abito nero tubino di Elisabetta Franchi con spalline tempestato di micro cristalli, manica lunga e molto attillato per evidenziare il suo fisico perfetto e tonico. Ai piedi invece le immancabili Casadei a stiletto nere per allungare ancora di più le sue gambe già chilometriche.

Nella didascalia all’ultimo post social caricato poco prima della diretta ha anche deciso di anticipare ai fan come sarebbe stata la sua acconciatura per la seconda serata di show: “Oggi liscia! Dopo la puntata facciamo una diretta? Nelle pubblicità vi leggo 🥰”.

Quindi sappiamo anche cosa fa Adriana nelle pause televisive, legge i centinai di messaggi che il suo pubblico le lascia con estremo entusiasmo ogni volta. Ecco solo alcuni dei tanti commenti che ha ricevuto:

“Sei una donna con la D maiuscola ❤️”, “Meravigliosaaaa 😍”, “Ma quanto sei bella mamma mia 🔥😍 pronta a seguirti anche dopo la puntata perché non mi stanco mai di vederti ❤️”, “Quindi anche sta sera li stendiamo tutti? Sei uno spettacolo 😍” e “Adry sei la donna più affascinante e meravigliosa che la tv italiana abbia mai avuto ❤️”