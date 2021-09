Alfonso Signorini è crisi totale: la notizia che nessuno voleva leggere. I dettagli

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 20 settembre 2021? Scopriamo insieme tutti i dati Auditel

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del “Grande fratello vip” che a quanto pare anche questa volta ha preso la piega giusta. Alfonso Signorini sa cosa piace al pubblico e da anni non delude mai. Accanto a lui due donne, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che da vere opinioniste non perdono occasione di dire la loro e stuzzicare i partecipanti.

Su Rai 1 invece, è stata trasmessa la prima puntata di I Bastardi di Pizzofalcone 3 con Alessandro Gassman, il debutto ha avuto molto successo. Chi avrà vinto la gara di share e ascolti? Scopriamolo.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 20 settembre 2021?

A vincere la gara di ascolti e share nella serata del 20 settembre 2021 è stato Rai 1 con la prima puntata di I bastardi di Pizzofalcone 3 che hanno conquistato 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share.

A seguire “Grande fratello vip” che si è aggiudicato 2.578.000 spettatori con uno share del 17.5%. Night 870.000 con il 21.8% di share, Live 483.000 e il 13.9% di share.

Scopriamo poi i dati degli altri programmi e film che hanno tenuto compagnia agli italiani:

Rai2: Jumanji – Benvenuti nella giungla 869.000 spettatori, 4.1% di share.

Italia1: Attacco al potere 3 1.474.000 spettatori pari al 7.2% di share.

Rai3: “Presadiretta” 1.417.000 spettatori con il 6.6% di share, presentazione a 1.144.000 e il 4.8% di share.

Rete4: “Quarta Repubblica” 788.000 spettatori con il 4.9% di share.

La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 341.000 spettatori con il 2% di share.

Tv8: Il codice da Vinci 404.000 spettatori pari all’1.7% di share.

Nove: Little Big Italy 394.000 spettatori con l’1.8% di share.

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Morgane Detective geniale – Uno strano rapimento su Rai1, su Rai 3 un nuovo episodio di “Cartabianca”, su Canale 5 Sotto il sole di Riccione. Voi avete già deciso cosa guardare?