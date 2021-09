La bella influencer Alice Campello ha condiviso su instagram alcuni scatti del Festival di Venezia, è di una bellezza incredibile

Alice Campello e il ricordo al Festival di Venezia, ha indossato un abito nero con corpetto sulla parte alta che evidenziava il decolleté. L’influencer ha commentato le foto scrivendo:“Mi ero dimenticata di queste foto che mi piacciono un sacco”. Arrivano moltissimi commenti positivi sotto le foto, tra cui quello della mamma che scrive:“Stupenda”. Per Alice andare a Venezia è andare a casa sua, lei è veneta cresciuta a Mestre dove vivono i suoi genitori e dove hanno l’azienda di famiglia.

Alice Campello mamma e donna in carriera

La bella Alice Campello è una mamma di tre bambini, una moglie devota e una donna in carriera non c’è dubbio. La giovane già tempo ha riscosso molto successo sui social come influencer ottenendo molte partnership con diversi brand molto famosi. Ancora adesso ottiene lavori con marchi importanti, come Guerlain per cui ha posato recentemente per promuovere l’Acqua Allegoria. Oppure con Ermanno Scervino e Bulgari. Ma alla Campello non bastava essere una delle testimonial di questi brand, voleva essere la protagonista e avere qualcosa di suo.

Per questo motivo ha ideato una linea di cosmetici dal nome Masqmai che sta ottenendo moltissimo successo. Basti pensare che come modella ad affiancarla per la nuova campagna promozionale del marchio ha selezionato Bar Refaeil, una delle modelle più famose al mondo, ex compagna di Leonardo Di Caprio. Alice è diventata quindi anche imprenditrice e non si ferma certo qui, sta per uscire con un nuovo marchio d’abbigliamento che si chiamerà Akala studio. Al suo fianco poi ha suo marito Alvaro Morata che per lei è motivo di orgoglio per la sua carriera da calciatore in Serie A e per la sua personalità e dolcezza.

I due sono innamorati più che mai dal 2016, già dopo pochi mesi insieme Morata ha chiesto la mano della bella Alice e subito dopo il matrimonio sono diventati genitori dei due gemellini Leonardo e Alessandro. Poi è arrivato Edoardo e ora cercano una bambina che entrambi desiderano molto. Sono due giovani, belli e di successo, nella vita hanno ottenuto tutto e di più, indubbiamente sono una delle coppie più belle dei social.