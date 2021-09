“Amici 21”, Luca D’Alessio e la sua prima lite in casetta… poi crolla e piange

Oggi è andato in onda il secondo daytime di Amici di Maria De Filippi e abbiamo assistito al primo scontro tra Luca D’Alessio e Inder: ecco cosa è successo

Luca D’Alessio è uno dei nuovi allievi di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, e nonostante sia appena entrato, deve già fare i conti con i pregiudizi della gente. Infatti, essendo il figlio di Gigi, è consapevole di dover faticare molto più degli altri per arrivare in alto. Nel daytime andato in onda oggi, Luca ha detto di puntare davvero in alto e di voler arrivare un giorno a vedere la gente dire a Gigi: “tu sei il padre di“, e non più il contrario come oramai gli succede da quando è venuto al mondo.

Amici 21, Luca D’Alessio litiga con Inder. E poi piange

Luca, appena entrato in casetta, ha dimostrato subito di avere una personalità molto forte. Mentre lui e gli altri ragazzi erano fuori in giardino a fumare, ha rivelato ad Inder che il suo pezzo non gli è piaciuto per niente. I due ragazzi hanno un po’ battibeccato e Inder ha risposto a tono, dicendo che lui fa una cosa diversa da Luca, e quest’ultimo ha risposto che è giustissimo che sia così. Nonostante i toni, sono riusciti a mantenere entrambi la calma e a contenere la lite. Successivamente, Luca è andato a parlare con Rudi Zerbi ed è scoppiato in lacrime parlando delle sue ambizioni e dei sacrifici che ha fatto per la musica da quando ha capito di avere questa passione.

Luca è poi tornato in casetta ed è stato consolato da uno dei suoi nuovi compagni Nunzio, con cui sta instaurando già un bel rapporto d’amicizia.