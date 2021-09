Andrea Delogu nel segno dell’arcobaleno. La rossa conduttrice stupisce i suoi fan: per tutti è il ritratto della bellezza

Torna in tv Andrea Delogu insieme a Stefano Massini, drammaturgo e scrittore con il quale conduce la nuova stagione “Ricomincio da Raitre”, il format che unisce tv e teatro. Il debutto sabato 11 settembre sempre al Teatro Sistina di Roma con la direzione di Massimo Romeo Piparo

Un progetto tutto nuovo e figlio della pandemia. Un modo per rispondere al blocco degli spettacoli dal vivo offrendo un’alternativa per tutti noi che dovevamo rimanere a casa. Partito lo scorso anno è statao riconfermao anche per questa stagione. Una scelta molto amata dal pubblico che è stato felice di ritrovare Andrea in questo cammino tra spettacolo, racconti ed interviste.

Andrea Delogu in versione arcobaleno: la bellezza

Raggiante, solare e più bella che mai Andrea Delogu torna su Instagram con una serie di foto ed un breve video nel quale mostra il suo outfit. Ha scelto un abito nel segno dei colori, quelli dell’arcobaleno per parlare a tutti di vitalità e sorrisi.

Lo mostra in diverse prospettive e l’approvazione dei suoi follower, 450 mila sul social dell’immagine, è massima. Si parte con un selfie allo specchio mentre Andrea è seduta a terra. Capelli raccolti in una mezza cosa che lascia liberi quelli inferiori che scendono sulle spalle, poco trucco in volto, viso soddisfatto, sneakers bianche ai piedi ed un abito che nel centro sfodera le righe colorate dell’arcobaleno. In questa prima posizione la Delogu mostra anche le gambe, in una posizione piuttosto sensuale per i suoi standard.

Poi cambia ambientazione e ci regala un breve video mentre salta sui gonfiabili, le basta fare un salto per cambiare abito e sfoggiare quello con le sfumature. Infine, pronta per andare in studio un altro selfie, questa volta in piedi e poi il volto.

Per lei solo complimenti. Cuori su cuori che si inseguono e belle parole: “Quel vestito lo amo su di te” scrive uno dei tanti follower, “Bella sempre comunque e ovunque” risponde un altro.