“Così ci fai morire” Arisa tutta scosciata manda in subbuglio il web: posa estrema, da paura! FOTO

Arisa senza freni su Instagram: la cantante posta l’ennesima foto da cardiopalma in cui indossa un vestito scosciato.

Rosalba Pippa, meglio conosciuta come Arisa, sta incantando il mondo dei social network con post e contenuti straordinari. La cantante, praticamente da sempre, mostra il suo corpo con disinvoltura: vittima in passato di body shaming, i suoi messaggi e i significati che si celano dietro alle foto sono alquanto profondi.

Quest’estate la nativa di Genova ha cambiato costantemente look, fino a rasare completamente i capelli. Niente preoccupazioni: la vincitrice del Festival di Sanremo del 2014 aveva già tolto tutto in passato: soprattutto nei mesi più caldi dell’estate, l’artista odia portare i capelli lunghi. Rosalba, in ogni modo, ha postato anche stasera una foto straordinaria.

Arisa, outfit scosciato: gambe di fuori e tacchi vertiginosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa, nello scatto condiviso poco fa in rete, indossa un vestito molto elegante ma completamente scosciato. La parte bassa delle sue gambe e le sue caviglie sono completamente scoperte. La 39enne ha ai piedi tacchi altissimi e assume una posta estrema.

Quantificare il numero degli ammiratori della dolce Arisa è una missione praticamente impossibile. “Così ci fai morire però, troppa bellezza”, ha scritto un utente nello spazio dedicato ai commenti. “Sei bella ed elegantissima”, “Direttamente dall’Olimpo è tutto”, “Sei una dea”, si legge ancora. In meno di un’ora, il post ha inanellato più di 8.500 likes.

Arisa era stata una delle insegnanti più amate dell’ultima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’. La classe 1982 ha deciso di dire addio allo storico programma di Mediaset, scrivendo sui social network i suoi motivi. “Il mio mestiere è di vivere la vita, voglio essere ancora un’allieva, imparare quello che manca e diventare migliore“, si leggeva nel post. Non c’è stata, almeno apparentemente, una rottura tra le parti.