Drammatico incidente stradale: camionista perde la vita

Un camionista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente avvenuto lungo il Raccordo Autostradale di Avellino.

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri sul Raccordo Autostradale di Avellino. Un camion che trasportava pomodori si sarebbe schiantato prima contro il guardrail e successivamente contro un albero che sarebbe poi caduto sulla cabina del mezzo pesante. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per l’autotrasportatore. Tre automobilisti sarebbe rimasti leggermente feriti. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire quanto accaduto.

Avellino, tir si schianta contro un albero sul Raccordo Autostradale: morto un camionista

Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è deceduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 settembre, in un terribile incidente stradale verificatosi sul Raccordo Autostradale di Avellino.

La vittima, secondo quanto riportano fonti locali e la redazione di Fanpage, viaggiava a bordo di un autoarticolato che trasportava pomodori. Improvvisamente, pare per via dello scoppio di un pneumatico, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito contro il guardrail e successivamente contro un albero. Quest’ultimo sarebbe poi caduto sulla cabina del mezzo pesante. In seguito all’impatto, il carico di pomodori si è riversato sulla carreggiata.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il camionista non ci sarebbe stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Soccorsi, riporta la redazione di Fanpage, tre automobilisti in transito che avrebbero riportato lievi ferite.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamiche e le cause dell’incidente costato la vita al camionista.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata, il tratto interessato è stato chiuso al traffico, circostanza che ha provocato delle ripercussioni sulla circolazione lungo il Raccordo.