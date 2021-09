Ballando con le stelle 2021, cast completo sorprende tutti: che nomi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul cast completo del programma di Rai Uno. Date un’occhiata ai nomi svelati da una nota rivista di gossip!



Ormai sembra tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno dal 16 ottobre.

Dopo tanta attesa, il settimanale Di Più Tv ha voluto rendere noti i nomi dei concorrenti. Un elenco che sembra essere ufficiale, a parte qualche piccola modifica dovuta a qualche ripensamento.

Cast Ballando con le stelle: nomi sorprendenti, ecco quali sono!

La stessa Milly Carlucci ha fatto sapere qualche giorno fa di aver inserito nel cast anche Arisa, Memo Remigi, Albano e Morgan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Secondo la rivista, al cast si aggiungono anche Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Fabio Galante, Valerio Rossi Albertini, Mietta, Alvise Rigo, Bianca Gascoigne e Federico Fashion Style.

Niente Ballando, dunque, per Paola Barale che sembra essere quasi dentro. Motivo? Molto probabilmente qualcosa è andato storto per quanto riguarda gli accordi economici. Conferma, invece, per quanto riguarda Marcell Jacobs che parteciperà come ballerino per una notte.

Come ballerini per una notte, molto probabilmente vedremo anche Ronaldo Luis Nazario de Lima, ex calciatore, e Roberto Mancini, l’allenatore della Nazionale italiana di calcio.

Quest’anno molto probabilmente rivedremo gli stessi giudici presenti negli ultimi anni. Spazio, dunque, a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Secondo alcune voci di corridoio, nella nuova edizione di Ballando con le stelle potrebbe esserci anche un ruolo inedito pensato per Caterina Balivo. Fino ad ora non c’è nulla di ufficiale ma c’è chi giura che potremo assistere al ritorno in tv della bella conduttrice aversana.

Non sarebbe la prima volta che vediamo la Balivo in un programma di Milly Carlucci. Già nella seconda stagione de Il cantante Mascherato, infatti, la Balivo aveva partecipato nel ruolo di giurata.

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori news sulla nuova edizione di Ballando con le stelle che si preannuncia come una delle più rivoluzionarie!