“Beautiful”, anticipazioni puntata 21 settembre: l’opinione di Finn

Beautiful, anticipazioni 21 settembre: Finn non è convinto che la terapia di Steffy stia veramente funzionando.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Hope dubitare della sanità mentale di Steffy. Dopo essere rimasta vittima di un incidente in moto, la Forrester non è più in sé e ha provato ad attaccare la Logan quando lei ha avanzato la proposta di tenere Kelly per un po’. Anche Liam è preoccupato per l’ex moglie ed ha espresso la sua perplessità al padre. Secondo Bill, Liam è un buon padre e si sta comportando molto bene con Steffy, nonostante la loro storia non sia finita nel migliore dei modi. Nel frattempo il dottor Finnegan ha cominciato a presentarsi sempre più spesso a casa di Steffy. Cosa c’è tra i due e cosa ha a che fare questo interesse con il fatto che la Forrester sta continuando ad assumere antidolorifici troppo forti per la sua condizione?

Beautiful, anticipazioni 21 settembre: Hope e Liam parlando di Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che anche il dottor Finnegan comincerà ad essere preoccupato per la salute mentale di Steffy. Il medico cercherà di convincere la Forrester a prendere antidolorifici meno forti. Secondo Finn il problema della ragazza è soprattutto mentale. È importante che risolva i suoi problemi con Liam e che rimetta in piedi la sua vita prima di continuare con la cura.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Hope e Liam discuteranno del futuro di Kelly. Secondo i due è meglio che la bambina sia allontanata da sua madre per dare a Steffy il tempo di guarire.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda martedì 21 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.