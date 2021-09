Benedetta Parodi ha sempre un asso nella manica, grazie alle sue idee easy e geniali riesce a conquistare sempre tutti, anche il cast di “Bake Off Italia”.

Benedetta Parodi non ha bisogno di tante presentazioni, la sua esperienza in campo giornalistico e televisivo inizia più di 20 anni fa, inizialmente conduttrice del telegiornale di “Studio Aperto” decide nel 2008 di dedicarsi alla sua vera passione, la cucina.

Grazie alla sua semplicità, la sua freschezza e il suo essere così smart, in pochissimi anni è entrata nel cuore degli italiani con programmi di cucina sempre avvincenti e seguitissimi. In questi giorni è alle prese con “Bake Off Italia”, un coking show che vede protagonisti degli aspiranti pasticceri che si sfidano a colpi di dolci.

Il programma è ormai consolidato così come la conduttrice, che ogni anno regala novità al palinsesto.

Benedetta prepara per tutti la ciambella all’arancia e al caffè, che delizia

Iniziamo col dire che questa ciambella non è fatta per la dieta, ha un sapore molto deciso e per permettere la caramellizzazione è presente una generosa quantità di zucchero, ad ogni modo è un dolce della domenica, quando vuoi quella coccola avvolgente soprattutto in inverno davanti ad un caminetto acceso.

I sapori sono molto autunnali, il profumo dell’arancia, il caffè che fa sempre casa, tutto è stato pensato per evocare dolci ricordi, quindi bando alle ciance ed iniziamo la ricetta.

Gli ingredienti per la ciambella sono:

100 gr di farina integrale – 200 gr di farina 00 – 125 gr di zucchero di canna – 125 gr di zucchero semolato – 3 uova intere (meglio se biologiche) – 230 ml di olio di semi – 1 arancia ( succo e scorza) – un pizzico di sale – 1 bustina di lievito per dolci – 3 cucchiai di espresso di caffè – 100 gr di zucchero a velo.

Il procedimento è davvero molto semplice, potete utilizzare un mixer da cucina o le fruste elettrice, a voi la scelta.

Monta lo zucchero con le uova fin quando non si sarà formata una bella crema spumosa, aggiungi la farina setacciata, il succo di arancia, l’olio, il pizzico di sale e il lievito per dolci.

Inforna, in stampo imburrato, con forno preriscaldato a 180° per 40 minuti.

Nel frattempo taglia a striscioline la scorza dell’arancia o grattugiala, come preferisci. Quando la torta sarà pronta e ben fredda, prepara la glassa, in un pentolino aggiungi l’espresso e lo zucchero a velo, fai sciogliere bene.

Guarnisci la torta con la glassa e la scorza di arancia ed il gioco è fatto.