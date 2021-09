Benedetta Parodi: il consiglio autunnale, sognando gli States. Arriva la notizia che tutti aspettavano – FOTO

Benedetta Parodi. La giornalista e conduttrice regala un consiglio goloso ai suoi follower su Instagram: un piatto autunnale che ricorda una famosa festa americana

Una ne pensa, cento ne fa. Benedetta Parodi è sicuramente una donna energica, carica di idee e progetti che riesce a portare a compimento sempre mettendo il massimo impegno.

Giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice, cuoca, sorella, moglie e mamma sprint e recentemente anche influencer e personalità del web con oltre un milione di follower all’attivo sul suo profilo Instagram. Mille sfaccettature per una professionista dotata di grande carisma che riesce a trasmettere al suo pubblico anche attraverso i freddi schermi di vari dispositivi tecnologici. Ha in serbo una strepitosa novità, scopriamola.

Benedetta Parodi: il piatto da leccarsi i baffi che consiglia sul web

Il cibo e la sua preparazione è di certo un argomento importante nella vita professionale e privata di Benedetta Parodi. É, infatti, il protagonista dei suoi programmi televisivi, dei libri scritti fino a ora ed è oggetto dei vari post che lei stessa rilascia sui social network.

L’ultima condivisione su Instagram la vede proporre un piatto tipicamente autunnale che non può far altro che mettere l’acquolina in gola ai suoi fan. Si tratta di una bella teglia di tacchino arrosto con patate e pannocchie. Come scrive la stessa giornalista, è una pietanza magra ma anche molto economica, capace di soddisfare i gusti di tutta la famiglia.

“Mi ricorda la Festa del Ringraziamento un po’ in anticipo” – dice Benedetta Parodi, memore della celebrazione tipica degli Stati Uniti in cui è proprio il tacchino la portata principale.

In televisione è attualmente impegnata nella conduzione della nona stagione di “Bake off Italia” che la vede affiancata ai severi giurati Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Inoltre, tutte le domeniche dalle 10 alle 12 su Radio Capital, è ai microfoni del programma “Benedetta Domenica”.

La notizia che tutti stavano aspettando, però, arriva direttamente dalla viva voce della giornalista. Presto sugli scaffali delle librerie italiane arriverà il suo nuovo libro. L’annuncio è arrivato tramite Instagram Stories. L’uscita è prevista per novembre e segue la sua ultima fatica letteraria che risale all’anno scorso dal titolo “Una poltrona in cucina. Storie e ricette di casa”.