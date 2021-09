Ambra Lombardo ha condiviso su Instagram un nuovo incredibile scatto. Le sue curve roventi sono mozzafiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Un solo scatto può mandare in tilt Instagram? Se è di Ambra Lombardo sì. La modella e professoressa infiamma sempre il web con le sue foto bollenti, lasciando senza fiato i suoi follower, in totale 237 mila su Instagram. Il feed della bellissima siciliana, classe 1989, è un susseguirsi di scatti mozzafiato in cui sfoggia le sue curve pazzesche e i suoi lineamenti angelici.

Tra momenti in aula e gli attimi su set fotografici, la prof si destreggia tra la carriera da insegnante di lettere e filosofia e il percorso da modella. Arrivata seconda a “Miss Italia” nel 2014, ha poi debuttato nel mondo della televisione prendendo parte al “Grande Fratello” nel 2016.

Oltre che per la sua bellezza, nella casa più spiata d’Italia ha catturato l’attenzione in merito alla sua relazione con l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, anche lui concorrente in quella edizione. Usciti insieme dal format, tuttavia si sono allontanati lo scorso anno dicendosi poi addio.

Ambra Lombardo: quello scatto bollente, curve da capogiro

